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«Русалу» разрешили ввезти 3 тыс. тонн алюминия без пошлины в США

Политика

Ранее компания «Русал» попала под ограничительные меры Вашингтона

Вашингтон, 25 июля 2018, 09:45 — REGNUM  Дочерней компании «Русала» Rusal America разрешили беспошлинно ввезти в США три тысячи тонн алюминиевого сплава. Такое решение приняло министерство торговли (минторг) США. Об этом сообщает портал Metal Bulletin со ссылкой на документы бюро промышленности и безопасности США при министерстве.

Отмечается, что сплав АА6005А, о котором идет о речь, используется в основном в инженерно-строительных конструкциях.

Как ранее передавало ИА REGNUM, российская компания «Русал» попала под ограничительные меры Вашингтона. Минфин США уже заявлял, что одним из условий снятия санкций с «Русала» может стать снижение доли российского бизнесмена Олега Дерипаски в активах этой компании.

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А также: Американские санкции в отношении «Русала» могут быть отменены

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Санкции ЕС и США против России и контрсанкции
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