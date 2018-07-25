«Русалу» разрешили ввезти 3 тыс. тонн алюминия без пошлины в США

Вашингтон, , 09:45 — REGNUM Дочерней компании «Русала» Rusal America разрешили беспошлинно ввезти в США три тысячи тонн алюминиевого сплава. Такое решение приняло министерство торговли (минторг) США. Об этом сообщает портал Metal Bulletin со ссылкой на документы бюро промышленности и безопасности США при министерстве.

Отмечается, что сплав АА6005А, о котором идет о речь, используется в основном в инженерно-строительных конструкциях.

Как ранее передавало ИА REGNUM, российская компания «Русал» попала под ограничительные меры Вашингтона. Минфин США уже заявлял, что одним из условий снятия санкций с «Русала» может стать снижение доли российского бизнесмена Олега Дерипаски в активах этой компании.

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