Макрон взял на себя ответственность за проступок своего телохранителя

Париж, , 09:46 — REGNUM Президент Франции Эммануэль Макрон взял на себя ответственность за скандал, спровоцированный действиями его бывшего телохранителя Александра Беналлы, пишет газета ABC 25 июля.

«Если они ищут ответственного, то это я, и я один. Это я доверился ему, так что это моя вина», — сказал президент на встрече с парламентариями из своей партии и министрами и добавил, что воспринял совершенный 1 мая поступок Беналлы как предательство.

До этого момента оппозиция критиковала президента за молчание на фоне скандала вокруг близкого к нему лица. Напомним, 26-летний телохранитель президента был опознан на видеозаписи, сделанной 1 мая во время демонстрации в Париже: на ней Беналла избивает демонстрантов под видом полицейского в свой выходной день.

Как сообщало ИА REGNUM, консервативная партия «Республиканцы» готовит резолюцию порицания против правительства Макрона, допустившего подобный инцидент.

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