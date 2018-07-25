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Макрон взял на себя ответственность за проступок своего телохранителя

Политика

Президент Франции впервые прокомментировал так называемое дело Беналлы

Макрон взял на себя ответственность за проступок своего телохранителя
Цитата из х/ф «Революция в минуту». Реж. Стэнли Крамер. 1970. США
Полицейский-беспредельщик

Париж, 25 июля 2018, 09:46 — REGNUM  Президент Франции Эммануэль Макрон взял на себя ответственность за скандал, спровоцированный действиями его бывшего телохранителя Александра Беналлы, пишет газета ABC 25 июля.

«Если они ищут ответственного, то это я, и я один. Это я доверился ему, так что это моя вина», — сказал президент на встрече с парламентариями из своей партии и министрами и добавил, что воспринял совершенный 1 мая поступок Беналлы как предательство.

До этого момента оппозиция критиковала президента за молчание на фоне скандала вокруг близкого к нему лица. Напомним, 26-летний телохранитель президента был опознан на видеозаписи, сделанной 1 мая во время демонстрации в Париже: на ней Беналла избивает демонстрантов под видом полицейского в свой выходной день.

Как сообщало ИА REGNUM, консервативная партия «Республиканцы» готовит резолюцию порицания против правительства Макрона, допустившего подобный инцидент.

Читайте ранее в этом сюжете: Французская оппозиция готовит резолюцию порицания правительству Макрона

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Политическая жизнь Франции
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