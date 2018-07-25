Спасенная из пещеры в Таиланде группа подростков и тренер стали монахами

Бангкок, , 09:19 — REGNUM Одиннадцать подростков из футбольной команды «Лесные Вепри» и их 25-летний тренер Екапол Чантхавонг стали монахами в одном из буддийских монастырей. Церемония посвящения транслировалась в прямом эфире телеканала Thai PBS.

Группа решила следовать таиландской традиции, в соответствии с которой перед вступлением во взрослую жизнь необходимо временно уйти в монастырь. В качестве послушников подростки будут жить девять дней, затем они смогут принять решение, остаться с монахами или вернуться к мирской жизни. Тренер Чантхавонг свой выбор уже сделал — он останется монахом.

Добавим, 12 подростков из футбольной команды пропали 23 июня в пещере Тхам Луанг. Они были вызволены из плена только спустя три недели благодаря операции с участием водолазов. Во время спасения один из спасателей погиб.

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