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В Германии насчитывается более 126 тыс. экстремистов

Политика

Больше всего среди них левых радикалов

В Германии насчитывается более 126 тыс. экстремистов
Цитата из х/ф «Революция в минуту». Реж. Стэнли Крамер. 1970. США
Левые радикалы

Берлин, 25 июля 2018, 09:23 — REGNUM  Общее количество экстремистов в Германии в 2017 году увеличилось до 126 360 человек, сообщается в докладе немецкой Федеральной службы по защите Конституции. Текст доклада опубликован на официальном сайте ведомства 24 июля.

В это число входят как крайне левые (30 400 человек), так и крайне правые экстремисты (25 250), а также исламисты (25 810) и носители иных радикальных идей. По словам главы Федеральной службы по защите Конституции Ханса-Георга Маасена, в 2017 году спецслужбы осуществили 64 тыс. часов наблюдений за 2300 объектами, при этом половина из них — исламисты. В отчете сообщается, что по сравнению с 2016 годом число экстремистов возросло, но количество актов насилия с их стороны уменьшилось.

Как сообщало ИА REGNUM, значительное внимание в докладе уделено шпионажу и кибершпионажу со стороны России, Ирана, Китая. Доклад был опубликован с опозданием в несколько недель из-за конфликта внутри правящей коалиции Германии, разразившегося в июне.

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Политическая жизнь Германии
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