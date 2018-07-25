В Германии насчитывается более 126 тыс. экстремистов

Берлин, , 09:23 — REGNUM Общее количество экстремистов в Германии в 2017 году увеличилось до 126 360 человек, сообщается в докладе немецкой Федеральной службы по защите Конституции. Текст доклада опубликован на официальном сайте ведомства 24 июля.

В это число входят как крайне левые (30 400 человек), так и крайне правые экстремисты (25 250), а также исламисты (25 810) и носители иных радикальных идей. По словам главы Федеральной службы по защите Конституции Ханса-Георга Маасена, в 2017 году спецслужбы осуществили 64 тыс. часов наблюдений за 2300 объектами, при этом половина из них — исламисты. В отчете сообщается, что по сравнению с 2016 годом число экстремистов возросло, но количество актов насилия с их стороны уменьшилось.

Как сообщало ИА REGNUM, значительное внимание в докладе уделено шпионажу и кибершпионажу со стороны России, Ирана, Китая. Доклад был опубликован с опозданием в несколько недель из-за конфликта внутри правящей коалиции Германии, разразившегося в июне.