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Путин не за Трампа, «он за Хаос», считает сенатор

Политика

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Путин не за Трампа, «он за Хаос», считает сенатор
Цитата из х/ф Остин Пауэрс Человек-загадка международного масштаба. реж Джей Роуч. 1997. США, Германия
Злодей

Вашингтон, 25 июля 2018, 09:22 — REGNUM  Полную поддержку заявлению Дональда Трампа о том, что на грядущих в США выборах Россия будет давить в пользу демократов, выразил сенатор Линдси Грэхэм.

«Полностью согласен с замечанием президента Трампа о том, что Россия не является долгосрочно прореспубликанской или протрамповской. Путин — это про-Хаос», — написал в своем твиттере сенатор, пояснив, что считает российского президента разрушителем равных возможностей американской избирательной системы.

Как сообщало ИА REGNUM, свое утверждение о том, что Россия не хочет Трампа и будет на предстоящих выборах влиять в пользу демократов, американский президент обосновал аргументом, что «ни один президент не был более жестким по отношению к России, чем я».

Курс российского рубля всего за полчаса торгов существенно снизился к доллару США и евро после заявления Трампа о возможном «вмешательстве» России в предстоящие выборы в США.

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Выборы в США
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