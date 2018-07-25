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Еврокомиссия готова платить Италии за каждого мигранта

Политика

Но Риму все мало

Рим, 25 июля 2018, 09:12 — REGNUM  Европейская комиссия предложила взять на себя расходы на нелегальных мигрантов, которых не пустила на свою территорию Италия, сообщает 25 июля Al Jazeera.

Порядка € 6 тыс. на одного беженца будет выделено Еврокомиссией, если Рим откроет границы для ищущих убежище. Правительство Италии уже заявило, что данная сумма недостаточна.

Напомним, миграционный кризис в Евросоюзе приобретает все новые и новые черты. Непрерывный поток мигрантов привел к тому, что во многих государствах содружества произошел рост праворадикальных настроений, что, в свою очередь, отражается на миграционной политике, направленной на недопущение беженцев на территорию ЕС.

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