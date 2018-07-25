Трамп в ярости устроил переполох на борту самолёта из-за CNN

Вашингтон, , 08:59 — REGNUM Телеканал CNN, включённый вместо Fox News, привёл президента США Дональда Трампа в ярость. Инцидент, за который глава Белого дома отчитал своих помощников, произошёл в ходе недавней поездки американского лидера за рубеж, сообщает газета The New York Times.

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Как оказалось, телеканал CNN был включён на телевизоре на борту президентского самолёта, который обычно смотрит его супруга Меланья Трамп. Глава государства устроил головомойку своим помощникам, обвинив их в том, что они нарушили одно из его требований, согласно которому все телевизоры на борту должны показывать телеканал Fox News.

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CNN огрызнулся на обвинения Трампа

Произошедшее вызвало небольшой «переполох» на борту лайнера. Помощники Трампа подтвердили, что в будущем будут особенно внимательно следить за тем, чтобы все телевизоры, расположенные на борту, были настроены на Fox News.

Как сообщало ИА REGNUM, президент США Дональд Трамп неоднократно критиковал американские СМИ за искажение информации, называя их «фейковыми». Так, ещё в марте 2018 года он заявил, что газета The New York Times и телекомпании CNN, NBC, CBS и ABC являются врагами американского народа. Что касается Fox News, то этот телеканал контролируется медиамагнатом Рупертом Мёрдоком, который активно поддерживает Трампа.