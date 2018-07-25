Выборы без интриги: один кандидат снялся с выборов новосибирского главы

Новосибирск, , 08:57 — REGNUM Временно исполняющий обязанности губернатора Новосибирской области Андрей Травников («Единая Россия») накануне, 24 июля, представил в избирательную комиссию региона документы для регистрации и листы поддержки кандидата на выборах главы области, сообщили ИА REGNUM в Избиркоме.

«Сейчас проводится проверка представленных документов и подписных листов, которые представили 19 июля Михайлов Георгий Михайлович (выдвинут региональным отделением политической партии «Народный Альянс») и Кубанов Анатолий Анатольевич (выдвинут региональным отделением политической партии «Справедливая Россия»), 23 июля Савельев Дмитрий Иванович (выдвинут региональным отделением политической партии «Либерально-демократическая партия России»). Кириллов Владимир Викторович, который был выдвинут региональным отделением политической партии «Российская экологическая партия «Зеленые», написал заявление о снятии своей кандидатуры. По итогам проверки представленных документов избирательная комиссии региона примет решение о регистрации кандидатов или об отказе в регистрации», — уточнили в новосибирском Избиркоме.

Тем временем, заместитель декана факультета политики и международных отношений Сибирского института управления — филиала РАНХиГС при президенте РФ Александр Барсуков, комментируя ИА REGNUM предвыборную кампанию в регионе сказал, что сейчас избиратель ожидает от кандидатов наличия определённой предвыборной программы, идей и предложений.

«Вопрос на самом деле не только в том, кто мог бы составить конкуренцию врио губернатора Новосибирской области Андрею Травникову, а в наличии сформулированных предложений и программ со стороны оппонентов, которые могли бы вызвать интерес и стать предметом конструктивного диалога. Конкуренция в ожидании избирателей — это не «война всех против всех», а надежда на формирование региональной публичной политики, в рамках которой можно решать значимые вопросы и проблемы для общества», — сказал Барсуков.

Политический обозреватель «Тайги. инфо» Алексей Мазур считает, что для настоящего наблюдателя интересно всё.

«Например — какая будет явка и какими методами её будут обеспечивать, какой процент окажется протестного голосования и насколько результат по селу будет отличаться от результата по городу. Но в целом, конечно, у выборов нет интриги — преодолеть муниципальный фильтр могли только ЕР и КПРФ, после отказа Локтя от участия в кампании остались только врио губернатора и те, кому администрация помогла пройти муниципальный фильтр. Очень трудно проиграть выборы, если ты сам себе подбираешь соперников», — считает Мазур.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, выборы губернатора Новосибирской области пройдут 9 сентября 2018 года. Назначены они были после досрочной отставки Владимира Городецкого 6 октября 2017 года. О своих губернаторских амбициях почти сразу же заявили врио губернатора региона Андрей Травников («Единая Россия») и мэр Новосибирска Анатолий Локоть (КПРФ). Но позже Локоть отказался участвовать в выборах главы области взамен на поддержку со стороны региональной власти на выборах градоначальника в 2019 году.

Многие эксперты, которые ранее прогнозировали конкурентную борьбу на выборах в Новосибирской области, сегодня отмечают, что ситуация вряд ли выйдет за рамки модели «управляемого плюрализма».

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