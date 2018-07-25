Следователи подменили вопросы, на которые должна была отвечать Савченко

Киев, , 08:56 — REGNUM Депутат Верховной рады Надежда Савченко отказалась проходить допрос на «детекторе лжи», заявили в Киевском научно-исследовательском институте судебных экспертиз, сообщает 25 июля «Укринформ».

Согласно сообщению, допрос Савченко на полиграфе должен был состояться 24 июля. До этой даты депутат согласовала со следствием вопросы, которые будут ей заданы во время допроса. В день экспертизы Савченко обнаружила, что вопросы были изменены, и собственноручно подписала отказ от прохождения допроса до тех пор, пока с ней не будут согласованы вопросы.

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Напомним, Савченко подозревают в подготовке терактов и в государственной измене. С нее сняли депутатскую неприкосновенность, а 23 марта ее взяли под стражу. На данный момент срок ее задержания продлен до 10 сентября.

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