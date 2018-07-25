Задача нового верховного судьи — обезопасить Трампа, считает сенатор

Вашингтон, , 08:38 — REGNUM Сильную тревогу в отношении кандидатуры Брэта Каваны на должность верховного судьи США выразил сенатор Джефф Меркли. В своем твиттере сенатор от Орегона написал, что Кавана верит: «сидящий президент» должен быть застрахован от преследования и расследований.

«Мы все видим, что делает Трамп! Америка, у тебя есть власть остановить Кавану. Когда вы звоните своим сенаторам — в их офисах слушают. Когда вы поднимаете свои голоса — слушает МИР».

Напомним, судьи в Соединенных Штатах имеют широкие полномочия, срок их работы в высшей судебной инстанции страны неограничен, поэтому политические силы страны подходят к данному вопросу со всей ответственностью.

Если кандидатура Каваны будет санкционирована конгрессом страны, то он займет должность уходящего в отставку Энтони Кеннеди, взгляды которого были значительно либеральнее.