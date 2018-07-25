В фондах кандидатов в губернаторы Хабаровского края и гроши, и миллионы

Хабаровск, , 08:33 — REGNUM Кандидаты в губернаторы Хабаровского края раскрыли содержимое своих избирательных фондов. Самым богатым кандидатом оказался действующий губернатор Вячеслав Шпорт, самым бедным — представитель партии «Зеленых» Андрей Петров, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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У кандидата в губернаторы Хабаровского края Вячеслава Шпорта («ЕР) на избирательном счету изначально было 13 млн рублей. Он успел израсходовать на предвыборные цели 413 500 рублей. При этом нет данных о том, чтобы в фонд Шпорта поступали крупные пожертвования от физических и юридических лиц.

У кандидата от ЛДПР, действующего депутата Госдумы РФ Сергея Фургала на счету 1,5 млн рублей. На момент отчёта в избиркоме он истратил почти всё — 1 млн 97 тыс. рублей.

Кандидат от КПРФ, многодетная мама Анастасия Саламаха внесла на свой счет 50 тыс. рублей и уже успела потратить около 6 тыс. рублей.

У кандидата от партии «Зелёные» Андрея Петрова на счету 21 тыс. 600 рублей. Из них он потратил 21 тыс. 500 рублей.

На данный момент в отчете Избиркома Хабаровского края отсутствуют данные от кандидата от «СР» Игоря Глухова.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 сентября 2018 года в Хабаровском крае будут избирать губернатора, мэра дальневосточной столицы Хабаровска, глав муниципалитетов и депутатов районных и городских дум. Эксперт ИА REGNUM, политтехнолог Константин Скрипников раскритиковал региональную оппозицию за формальное отношение к предстоящим выборам.

«Нет проектного подхода, главного месседжа, ощущается острая нехватка ресурсов, а также совершенно формальное отношение к предстоящей кампании», — сказал эксперт.

Скрипников предположил также, что оппозиция не считает нужным тратить силы и весьма ограниченные ресурсы сейчас, сберегая их для выборов в Законодательную думу Хабаровского края в 2019 году.