Кто объединит европейских правых?

Рим, , 12:07 — REGNUM Идея министра внутренних дел Италии Маттео Сальвини, заявившего о желании объединить силы европейских партий, получивших прозвище «популистских», не так нова. Почему у Сальвини, являющегося также лидером партии «Лига», появляется все больше единомышленников по всей Европе, рассказывает редактор ИА REGNUM Станислав Стремидловский.

Четче других новое направление стратегии участников европейской «популистской», а, по сути, выражающей мнение народа, политической волны определила лидер французских правых Марин Ле Пэн. Новая стратегия будет состоять в том, чтобы не разрушать ЕС, а воспользоваться политической ситуацией для изменения природы союза европейских стран. Но заявить цель еще не значит ее достигнуть, а «экономический национализм», провозглашенный с подачи американского союзника европейских правых Стивена Бэннона, еще только предстоит осознать как объединяющую платформу.

Похоже, что без внешнего воздействия эта задача нерешаема. Кто же возьмётся такое воздействие осуществить?

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