Глава МВД Германии: Мы ничего не контролируем

Берлин, , 08:27 — REGNUM С опозданием в несколько недель 24 июля в Германии был опубликован доклад Федеральной службы по защите Конституции за 2017 год, передает N-TV.

Доклад был представлен на пресс-конференции министром внутренних дел Хорстом Зеехофером и главой Службы Хансом-Георгом Маасеном. Зеехофер поблагодарил Маасена за «превосходную, отличную работу».

По словам министра, из доклада следует, что Германия должна защищать себя от экстремистов из самых разных областей. Он поблагодарил правящую коалицию за беспрецедентное увеличение финансирования служб безопасности, после чего произнес фразу, вызвавшую резонанс в средствах массовой информации: «Мы не контролируем ни одну из областей».

Доклад содержит в себе отчет о преступлениях, совершенных экстремистами различного толка в 2017 году. Также большое внимание уделено кибершпионажу со стороны России, Китая и Ирана.

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