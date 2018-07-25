Среда, 25 Июля 2018 года
09:44:03 МСК

Путин посетит саммит БРИКС в ЮАР

Политика

Президент России в ходе рабочих заседаний обсудит с лидерами Китая, Бразилии, Индии и Южной Африки «состояние и перспективы сотрудничества»

Путин посетит саммит БРИКС в ЮАР
Иван Шилов © ИА REGNUM
Владимир Путин

Москва, 25 июля 2018, 08:15 — REGNUM  Президент Российской Федерации Владимир Путин 26−27 июля текущего года посетит Южно-Африканскую Республику (ЮАР) для участия в саммите БРИКС. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«Путин посетит ЮАР для участия в Десятом саммите БРИКС», — говорится в сообщении.

Ожидается, что президент России в ходе рабочих заседаний обсудит с лидерами Китая, Бразилии, Индии и Южной Африки «состояние и перспективы сотрудничества в рамках БРИКС на различных направлениях».

Кроме того, лидеры стран БРИКС обсудят вопросы региональной и мировой повестки, включая проблематику совместного противодействия современным угрозам и вызовам.

Напомним, 25−27 июля в Йоханнесбурге пройдет саммит БРИКС.

Читайте также: Владимир Путин в октябре посетит Индию

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
БРИКС
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить