Путин посетит саммит БРИКС в ЮАР

Москва, 25 июля 2018, 08:15 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин 26−27 июля текущего года посетит Южно-Африканскую Республику (ЮАР) для участия в саммите БРИКС. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
«Путин посетит ЮАР для участия в Десятом саммите БРИКС», — говорится в сообщении.
Ожидается, что президент России в ходе рабочих заседаний обсудит с лидерами Китая, Бразилии, Индии и Южной Африки «состояние и перспективы сотрудничества в рамках БРИКС на различных направлениях».
Кроме того, лидеры стран БРИКС обсудят вопросы региональной и мировой повестки, включая проблематику совместного противодействия современным угрозам и вызовам.
Напомним, 25−27 июля в Йоханнесбурге пройдет саммит БРИКС.
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