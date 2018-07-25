Эммануэль Макрон по делу Беналля: «Вся ответственность лежит на мне»

Париж, , 08:17 — REGNUM С самого начала дела о бывшем сотруднике Елисейского дворца Александре Беналля, избившего манифестанта на демонстрации 1 мая, президент Франции Эммануэль Макрон отказывался от комментария, но вчера, 24 июля, глава государства выступил перед партией «Вперёд, Республика!» и правительством в Доме Латинской Америки в Париже, сообщает RFI.

Почти через неделю после начала дела Беналля Эммануэль Макрон встретился с партией, «чтобы повысить их боевой дух».

Согласно заявлениям присутствующих депутатов, Эммануэль Макрон заявил, что он расценивает действия Александра Беналля на демонстрации 1 мая как «предательство».

«Никто в моем кабинете никогда не был освобожден от законов Франции. Никогда», — заявил Эммануэль Макрон.

«Если они хотят лидера, он находится перед вами. Пусть они придут и возьмут. Я единственный несу ответственность за случившееся. Я отвечу перед французским народом», — прокомментировал глава государства заявления оппозиции в свой адрес, касательно бездействия Елисейского дворца в отношении Александра Беналля.

Напомним, что широкому обсуждению подверглось дело Александра Беналля, бывшего сотрудника Елисейского дворца, который избил манифестанта на демонстрации 1 мая. В настоящее время идет расследование случившегося. Прокуратура уже предъявила обвинения четырем подозреваемым, в том числе и Александру Беналля.