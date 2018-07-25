Арестованную в США Бутину держат в одиночной камере

Вашингтон, , 08:14 — REGNUM Гражданка России Мария Бутина, задержанная в США, помещена в отдельную камеру ради её безопасности. Об этом рассказал её адвокат Роберт Дрисколл.

Дрисколл несколько раз посещал арестованную. Кроме того, почти ежедневно в следственном изоляторе бывает адвокат из той же компании. Женщину содержат в обычных для США «минимальных условиях», пояснил юрист.

«Она находится в «заключении под защитой», и потому ее содержат в ее собственной камере, не с другими заключенными», — сказал он агентству РИА Новости.

Позже Бутиной разрешат телефонную связь, однако на создание счета и размещение средств потребуется некоторое время. Стороны договорятся о дальнейших действиях на судебном заседании 25 июля.

Как сообщало ИА REGNUM, об аресте в США российской гражданки Марии Бутиной стало известно 16 июля. 29-летнюю женщину обвиняют в преступном сговоре и работе иностранным агентом без регистрации при минюсте США. По американским законам Бутиной грозит до 15 лет тюрьмы.

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