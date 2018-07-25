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Виктор Орбан преподнес подарок Черногории в виде колючей проволоки

Политика

Символичный и практичный подарок был передан правительству Черногории после официальных переговоров

Подгорица, 25 июля 2018, 07:51 — REGNUM  Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан преподнес своему черногорскому коллеге Душко Марковичу подарок в виде колючей проволоки, сообщает агентство Prensa Latina.

Подарок был сделан 24 июля в ходе двухдневного визита Орбана в Черногорию, которая не является членом Европейского союза (ЕС). Колючая проволока предназначена для защиты 25 км границы с Албанией от нелегальных мигрантов.

Виктор Орбан отметил, что защищающая свои границы Черногория охраняет также от нелегальных мигрантов Венгрию и весь ЕС. Он предложил Подгорице помощь в перекрытии балканского маршрута миграции.

Также венгерский лидер отметил, что Черногория полностью готова к вступлению в ЕС и что он не признает критерии экономических или политических препятствий, которые выставляет Брюссель. По его мнению, для вступления в ЕС нужна лишь воля Черногории.

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