Виктор Орбан преподнес подарок Черногории в виде колючей проволоки

Подгорица, , 07:51 — REGNUM Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан преподнес своему черногорскому коллеге Душко Марковичу подарок в виде колючей проволоки, сообщает агентство Prensa Latina.

Подарок был сделан 24 июля в ходе двухдневного визита Орбана в Черногорию, которая не является членом Европейского союза (ЕС). Колючая проволока предназначена для защиты 25 км границы с Албанией от нелегальных мигрантов.

Виктор Орбан отметил, что защищающая свои границы Черногория охраняет также от нелегальных мигрантов Венгрию и весь ЕС. Он предложил Подгорице помощь в перекрытии балканского маршрута миграции.

Также венгерский лидер отметил, что Черногория полностью готова к вступлению в ЕС и что он не признает критерии экономических или политических препятствий, которые выставляет Брюссель. По его мнению, для вступления в ЕС нужна лишь воля Черногории.