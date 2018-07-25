В Иракском Курдистане сменился американский генеральный консул

Багдад, , 07:38 — REGNUM Соединенные Штаты назначили в Иракский Курдистан нового генерального консула, сообщает 25 июля Kurdistan.ru.

Вместо прежнего дипломата Кена Гросса, данную должность займет Стивен Фагин. Оба политика были приняты премьер-министром Иракского Курдистана Нечирваном Барзани.

Во время встречи стороны обменялись мнениями относительно наиболее важных событий в регионе, произошедших в последнее время, в том числе акций протеста в южных провинциях Ирака.

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