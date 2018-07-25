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Экс-президент Колумбии Альваро Урибе покидает Сенат

Политика

Политик уходит в отставку из-за расследования о предполагаемом мошенничестве

Богота, 25 июля 2018, 07:33 — REGNUM  Бывший президент Колумбии Альваро Урибе (2002−2010) объявил 24 июля о своей отставке с поста сенатора Республики, сообщает агентство Prensa Latina.

Причиной отставки Урибе стал вызов на допрос в рамках расследования о предполагаемом процессуальном мошенничестве и манипуляции свидетелями. В феврале этого года Верховный суд отклонил обвинение Альваро Урибе в адрес другого сенатора Ивана Сепеды, заподозрив его в попытке делегитимизоровать работу коллеги.

«Верховный суд вызывает меня на допрос, ранее меня не слушали. Я чувствую, что морально мне мешают быть сенатором, я отправлю заявление о своей отставке, чтобы моя защита не создавала помехи для работы Сената», — написал политик в Twitter.

Как сообщало ИА REGNUM, в июне победу на президентских выборах в Колумбии одержал протеже Альваро Урибе Иван Дуке. Новое правительство будет состоять из опытных политиков, близких к Урибе.

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