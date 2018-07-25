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Барзани: Религиозные деятели должны противостоять экстремистской идеологии

Политика

Война с терроризмом должна проходить в интеллектуальной плоскости

Эрбиль, Ирак, 25 июля 2018, 07:24 — REGNUM  Бывший президент Иракского Курдистана Масуд Барзани заявил, что священники и религиозные мыслители должны играть ключевую роль в борьбе с экстремистскими идеологиями, сообщает 25 июля Kurdistan.ru.

«Религиозные проповедники, поддержавшие национально-освободительные движения в Иракском Курдистане, оказали большое влияние на людей, обучая их долгу борьбы за свободу», — подчеркнул Барзани.

Данное заявление было сделано во время встречи авторитетного курдского лидера с религиозными мыслителями Иракского Курдистана, собравшимися на свой шестой съезд.

Напомним, Масуд Барзани, несмотря на то, что подал в отставку с поста президента Иракского Курдистана, продолжает играть ключевую роль в политике региона, что обусловлено его высоким авторитетом среди иракских курдов.

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