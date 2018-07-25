Барзани: Религиозные деятели должны противостоять экстремистской идеологии

Эрбиль, Ирак, , 07:24 — REGNUM Бывший президент Иракского Курдистана Масуд Барзани заявил, что священники и религиозные мыслители должны играть ключевую роль в борьбе с экстремистскими идеологиями, сообщает 25 июля Kurdistan.ru.

«Религиозные проповедники, поддержавшие национально-освободительные движения в Иракском Курдистане, оказали большое влияние на людей, обучая их долгу борьбы за свободу», — подчеркнул Барзани.

Данное заявление было сделано во время встречи авторитетного курдского лидера с религиозными мыслителями Иракского Курдистана, собравшимися на свой шестой съезд.

Напомним, Масуд Барзани, несмотря на то, что подал в отставку с поста президента Иракского Курдистана, продолжает играть ключевую роль в политике региона, что обусловлено его высоким авторитетом среди иракских курдов.