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На выборы главы Колымы допущены четыре кандидата: один не зарегистрирован

Политика

По решению избиркома

Магадан, Магаданская область, 25 июля 2018, 07:11 — REGNUM  Баллотироваться в главы Магаданской области будут четыре человека вместо пяти. Такое решение приняла избирательная комиссия региона, отказав одному из кандидатов в регистрации, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Дорогу на выборы не дали претенденту в губернаторы от «Справедливой России», директору ООО «Магсервис» Эдуарду Приходько. Причиной отказа ему в регистрации названо то, что кандидат не открыл избирательный счёт и не представил в избирком подписные листы.

В итоге на кресло главы региона претендуют четверо: председатель магаданской областной организации профсоюза работников связи России Валентина Дорошевич (КПРФ), помощник депутата Госдумы Роман Исаев (ЛДПР), пенсионер Александр Мартынюк («Гражданская платформа») и врио главы Магаданской области Сергей Носов («Единая Россия»).

Как сообщало ИА REGNUM, экс-глава Колымы Владимир Печёный 28 мая был отправлен в отставку. Срок его полномочий истекал в 2018 году.

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