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Израиль сбил сирийский самолет: ООН следит за ситуацией

Политика

24 июля вооруженные силы Израиля сбили истребитель, принадлежащий ВВС Сирии

Вашингтон, 25 июля 2018, 07:10 — REGNUM  За ситуацией вокруг самолета военно-воздушных сил (ВВС) Сирии, сбитого Израилем, следят в Организации Объединенных Наций (ООН). Об этом, как передает РИА Новости, заявил официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.

«Мы (ООН) продолжаем следить за ситуацией (вокруг сбитого самолета)», — сказал официальный представитель генсека.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 24 июля вооруженные силы Израиля сбили истребитель, принадлежащий ВВС Сирии. В результате инцидента погиб пилот воздушного судна — полковник ВВС Сирии Омран Мари. Поводом послужило пересечение истребителем воздушного пространства Израиля.

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Война в Сирии
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