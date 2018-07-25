Кризис власти в районе Татарии готовы решать 8 человек: предвыборная гонка

Малошильнинское сельское поселение, Татария, , 06:46 — REGNUM На места пяти оппозиционных депутатов совета Малошильнинского сельского поселения Тукаевского района Татарии, которые одновременно досрочно сложили свои полномочия, создав кризис власти для отдельной территории, претендуют уже восемь человек. Наибольшее число кандидатов заявило отделение ЛДПР, выдвинувшее сразу пятерых на все свободные избирательные округа. Ни один из восьмерых претендентов пока не зарегистрирован Центризбиркомом Татарии, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Напомним, в середине июня 2018 года сразу пятеро депутатов совета Малошильнинского сельского поселения Тукаевского района сложили свои полномочия досрочно. В списке были только те народные избранники, что ранее инициировали отставку главы поселения Геннадия Харитонова, но их инициатива не удалась. Свой демарш они объяснили тем, что в районе с декабря 2017 года новый глава и теперь его задача разбираться с ситуацией в сельском поселении, руководством которого недовольны жители, а они сделали всё, что могли.

Довыборы в совет депутатов, где разом опустела половина кресел, пройдут 9 сентября 2018 года. Отделение ЛДПР на гонке представят директор ООО «Вектр» из Набережных Челнов Евгений Завьялов, директор по развитию фонда поддержки и развития детского творчества «Планета Талантов» Андрей Колосов, временно безработная Регина Колосова, менеджер по закупкам АО «Татпроф» Анастасия Коробкова и менеджер по административно-хозяйственному обеспечению ООО «Ар Си Эр» Валерий Постников.

Своего кандидата заявило и отделение партии «Российский общенациональный союз». Его представит гендиректор ООО Торговый Дом «Живой Камень» Алексей Западнов, проживающий в Малой Шильне.

Еще два кандидата являются самовыдвиженцами. Это директор ООО «Камстройфон» Олег Федоров и директор ООО «КомБытСервис» Виталий Минеев.