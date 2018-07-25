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На выборах в Екатеринбурге сэкономили 5 млн рублей

Политика

В том числе и за счёт отмены прямых выборов председателя гордумы

Екатеринбург, 25 июля 2018, 06:45 — REGNUM  В Екатеринбурге на выборах удалось сэкономить 5 млн рублей. Об этом журналистам заявил глава горизбиркома Илья Захаров.

Всего на выборы было выделено 130 млн рублей. Но 5 млн пока придержаны. Экономии удалось достичь в силу нескольких факторов, в том числе и за счёт отмены прямых выборов главы города — председателя гордумы. Так, не нужно печатать лишние бюллетени.

Напомним, выборы в Екатеринбурге пройдут 9 сентября. Будут выбирать депутатов гордумы. На 36 мест претендуют 588 человек, из них 144 — по 18 одномандатным округам.

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Выборы главы Екатеринбурга и городской думы
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