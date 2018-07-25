Насилие и угон автомобиля: в депутаты думы Тюмени идут ранее судимые

Тюмень, , 06:26 — REGNUM В городскую думу Тюмени седьмого созыва могут попасть прежде судимые. На сегодня в списках претендентов на пост муниципального парламентария насчитывается четыре человека с уголовным прошлым и погашенными судимостями. Двое из них уже зарегистрированы, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Согласно данным системы «ГАС Выборы, среди зарегистрированных кандидатов числятся двое ранее судимых кандидатов. По шестому городскому округу баллотируется член КПРФ, юрист «Общества глухих» Александр Пушников, который был осуждён за побои. Представитель «Единой России» по городскому округу №18, директор «Областной спортшколы каратэ» Андрей Потапов имел судимость за применение насилия в отношении представителя власти.

Кандидат от «Справедливой России» по городскому округу №12, генеральный директор ООО «Вэкс Групп» Сергей Черепанов ранее был осуждён за неправомерное завладение автомобилем. Самовыдвиженец и менеджер ООО «Домашние деньги» Александр Камболин был судим за насильственные действия сексуального характера. Оба пока не зарегистрированы.

Напомним, выборы депутатов Тюменской городской думы седьмого созыва запланированы на 9 сентября 2018 года. Они проводятся по мажоритарно-пропорциональной (смешанной) избирательной системе, когда из 36 депутатов муниципального парламента 18 избираются по 26 одномандатным округам, другие 18 — по партийным спискам, пропорционально числу голосов избирателей, отданных за политические партии.

Партийные списки представили «Коммунисты России», «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР и «Справедливая Россия». Среди одномандатников, помимо самовыдвиженцев и кандидатов от вышеуказанных партий, принимают участие представители политических объединений «Гражданская инициатива», «Партия социальной защиты», «Патриоты России».

Число избирателей, которые будут участвовать в выборах депутатов гордумы Тюмени седьмого созыва на 1 января 2018 года составило 518 7771.

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