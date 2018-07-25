Экс-помощница опального Сорокина претендует на мандат думы Дзержинска

Дзержинск, Нижегородская область, , 06:14 — REGNUM Список претендентов на мандат депутата думы Дзержинска, довыборы в которую пройдут 9 сентября 2018 года, пополнили ещё три человека, всего заявления поданы уже от восьмерых. В числе последних документы поступили от сторожа-охранника ОАО «Дзержинский водоканал», который стал третьим заявителем из этого предприятия, редактора отдела муниципального информцентра и помощницы депутата Госдумы Александра Курдюмова, который является кандидатом на выборах нижегородского губернатора. Последняя выдвинута отделением ЛДПР и ранее была помощником бывшего замспикера Заксобрания Олега Сорокина, проходящего фигурантом уголовного дела, а сторож-охранник на этой выборной гонке представит партию «Родина». Центризбирком Нижегородской области пока зарегистрировал только одного из восьми выдвинутых кандидатов, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Напомним, мандат городского депутата освободился после перехода Владислава Сивого в Законодательное собрание Нижегородской области.

Из основных отделений политических партий страны в этой выборной кампании своих кандидатов пока не выдвинуло только «Яблоко», все остальные есть в списке претендентов. Отделение «Родины» представит 56-летний сторож-охранник ОАО «Дзержинский водоканал» Александр Воронин. В 1985 году он окончил ГБПОУ Нижегородской области «Краснобаковский лесной колледж». Воронин стал третьим сотрудником водоканала, который заявился на эту гонку, но два его коллеги-конкурента пошли самовыдвиженцами. Это начальник цеха Владимир Батуров и директор по производству Игорь Капранов.

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От отделения партии «Единая Россия» выдвинут супервайзер ООО ТД «Ларнета» Михаил Семенкин, КПРФ представит бывший депутат Заксобрания области, экс-спикер думы Дзержинска, 13 лет назад претендовавший на кресло главы администрации Дзержинска, Сергей Лесков, а «Справедливую Россию» — предприниматель Алексей Гаевский.

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Кандидатом от отделения ЛДПР стала помощник депутата Госдумы Александра Курдюмова, который 9 сентября 2018 года примет участие в гонке за кресло нижегородского губернатора, — Наталья Сомова. Основное место работы Сомовой — правительство Нижегородской области, в 1993 году она окончила Нижегородский государственный политехнический университет. Для неё это будет как минимум шестая избирательная кампания за последние три года. Ранее она выдвигалась в областное Заксобрание, дважды представляла партию на выборах думы Дзержинска и один раз на выборах в Госдуму. В 2015 году она была коммерческим директором ООО «Технопром», а в 2017 году работала помощником областного депутата Олега Сорокина, который весной 2018 года досрочно сложил полномочия и является фигурантом уголовного дела.

Помимо самовыдвиженцев с водоканала, документы подал редактор отдела МАУ «Информационный центр «Дзержинские ведомости» 21-летний Роман Маркелов-Докин. В 2017 году он окончил ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации».

Напомним, единственным зарегистрированным на утро 25 июля 2018 года кандидатом является выдвинутый КПРФ Сергей Лесков, которого и называют одним из возможных победителей гонки.