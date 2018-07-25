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Хаос и разрушение: тайфун «Ампил» достиг северо-востока Китая

Политика

В городе центрального подчинения Тяньцзинь мощные ливни достигли пиковой силы в 237 мм осадков в центре города, вызвав затопление нескольких участков дорог. Было отменено 19 авиарейсов и задержано еще 3

Пекин, 25 июля 2018, 04:58 — REGNUM  Тайфун «Ампил» устроил хаос в Китае и продолжает движение в сторону северо-востока страны, уже достигнув Шанхая, сообщает 24 июля агентство Синьхуа.

Более 260 тыс. человек и свыше 31,6 тыс. га пшеницы пострадали от тайфуна в провинции Шаньдун на востоке Китая. Прямой экономический ущерб составил 116 млн юаней ($17 млн). Один человек погиб, еще 134 были эвакуированы в безопасное место. В городе центрального подчинения Тяньцзинь мощные ливни достигли пиковой силы в 237 мм осадков в центре города, вызвав затопление нескольких участков дорог. Было отменено 19 авиарейсов и задержано еще 30.

Как отмечают метеорологи провинции Ляонин на северо-востоке Китая, «Ампил» в настоящее время движется на северо-восток со скоростью 30 км/ч, таким образом, большая часть провинции окажется под властью стихии уже 24 или 25 июля. В провинции объявлен «синий» уровень погодной опасности. Тайфун «Ампил» стал уже десятым на текущий год в Китае.

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