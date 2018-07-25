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Трамп назвал глупостью сделки США за последние четверть века

Политика

Для воплощения мечты сделать США великой страной нужны «честные сделки»

Канзас-Сити, США, 25 июля 2018, 04:54 — REGNUM  Международные сделки США, заключенные за последние 25 лет, являются глупыми, заявил американский президент Дональд Трамп в Канзас-Сити (штат Миссури, США) на встрече с ветеранами.

По словам Трампа, для воплощения мечты сделать США великой страной нужны «честные сделки».

«Не глупые сделки, которые мы заключали последние 25 лет», — сказал Трамп.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Трамп заявил, что экономическая политика США приносит свои плоды, и у Вашингтона наблюдаются успехи в экономике. Причем до него торговые партнеры якобы буквально обирали США.

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Торговые войны США
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