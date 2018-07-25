Трамп обещал не дать «торговым партнерам» обирать США

Канзас-Сити, США, , 04:45 — REGNUM Торговым партнерам США нельзя позволить и дальше обирать США тарифами, заявил американский президент Дональд Трамп в Канзас-Сити (штат Миссури, США) на встрече с ветеранами.

Комментируя торговую войну с Европейским союзом и Китаем, Трамп сказал:

«Эти страны обирали нас десятилетиями. Это займет не одну неделю, займет больше времени, но мы сделаем это».

Американский лидер подчеркнул, что Вашингтон не может позволить себе ежегодные потери $817 млрд.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Трамп заявил, что пора избавиться от грабительских тарифов ЕС и Китая. С его приходом к власти, отмечает 45-й президент США, экономика Штатов очень заметно поднялась.

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