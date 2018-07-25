Торговые войны США: Трамп намерен «избавиться от грабительских тарифов»

Вашингтон, , 04:32 — REGNUM Новая экономическая политика Вашингтона позволила Штатам «существенно продвинуться», заявил американский президент Дональд Трамп в Канзас-Сити (штат Миссури, США) на встрече с ветеранами.

«Мы существенно продвинулись», — сказал Трамп.

По словам американского лидера с их политикой соглашаются «все», потому что «не хотят, чтобы мы вводили тарифы». В итоге американская экономика переживает свои лучшие времена. Торговые партнеры Вашингтона не должны создавать проблем американским интересам.

«Настало время избавиться от грабительских тарифов», — заявил Трамп.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 23 июля Трамп заявил, что страны, на протяжении многих лет относившиеся к США несправедливо в области торговли, теперь приходят в Вашингтон на переговоры».

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