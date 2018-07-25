Вице-премьер Госсовета КНР призвал усилить борьбу с засухой и наводнениями

Пекин, , 04:03 — REGNUM Вице-премьер Госсовета КНР Ху Чуньхуа призвал обратить особое внимание к контролю за паводками и борьбе с засухой во имя обеспечения безопасности жизни граждан и собственности, передает 24 июля агентство Синьхуа.

Во время рабочей конференции штаб-квартире Управления по борьбе с наводнениями и засухой в Пекине Ху отметил, что Китай стоит перед критическим вызовом в борьбе с засухой и наводнениями. Он подчеркнул важность тесного мониторинга погодных условий и улучшения системы экстренного предупреждения. Больше внимания должно быть уделено зонам повышенного риска, где постоянно хозяйничают тайфуны, случаются оползни и сходы селевых потоков.

Напомним, что в июле в Китае резко обострилась метеорологическая обстановка во множестве районов страны. Один за одним приходят тайфуны, которые приносят с собой затяжные ливневые дожди, провоцирующие сходы оползней и селевых потоков, а также подтопление жилых районов и фермерских угодий.