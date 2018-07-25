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Посольство РФ в США назвало дату следующей встречи с Бутиной

Политика

Планируются переговоры с администрацией тюрьмы

Вашингтон, 25 июля 2018, 04:03 — REGNUM  Следующая встреча российских дипломатов с арестованной в США гражданкой РФ Марией Бутиной состоится 26 июля, сообщается в Twitter посольства.

«Следующий визит к Марии Бутиной запланирован на 26 июля», — говорится в сообщении.

Российская сторона отметила, что кроме встречи с Бутиной планируются переговоры с администрацией тюрьмы о возможности доставки обвиняемой почтовой корреспонденции.

Напомним, американские власти приписывают Бутиной участие в заговоре против интересов США, с чем обвиняемая не согласна. Как ранее сообщало ИА REGNUM, 23 июля Татьяна Москалькова, уполномоченный при президенте России, заявила, что обсудила ситуацию с американским послом в России Джоном Хантсманом.

Читайте ранее в этом сюжете: Омбудсмен обсудила с послом США арест Марии Бутиной

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Арест гражданки РФ Марии Бутиной в США
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