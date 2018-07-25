Компартия Китая будет проводить «народоцентричную» юридическую реформу

Шэньчжэнь, Китай, , 03:53 — REGNUM Член Политбюро ЦК Компартии Китая и глава Комитета по политических и юридическим вопросам при ЦК КПК Го Шэнкунь призвал во время специальной встречи в городе Шэньчжэне провинции Гуандун на юге Китая продвигать юридическую реформу, сообщает 24 июля агентство Синьхуа.

Го заявил о необходимости развития нормативных актов и законов в юридической системе при построении социализма с китайскими особенностями. Он подчеркнул важность абсолютного лидерства Компартии и «народоцентричности» при проведении реформ. Судам и прокуратурам во время заседания было поручено и дальше упорядочивать свои структуры, дабы позволить большему числу юридического персонала работать на переднем крае делопроизводства. Кроме того, по его словам, полицейские департаменты также должны быть реструктурированы.

Как сообщало ИА REGNUM, Китай осуществляет также реформирование финансовой и налоговой системы. В частности, планируется облегчить налоговое бремя компаниям, участвующим в инициативе «Нового шелкового пути».

Читайте ранее в этом сюжете: Китай внесет коррективы в свою финансовую и налоговую политику