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Исключили. Экс-сенатор от Чечни Джабраилов больше не в «Единой России»

Политика

«Ничего, что как-то дискредитировало бы политику «Единой России», я не совершил»

Исключили. Экс-сенатор от Чечни Джабраилов больше не в «Единой России»
Lyly222
Умар Джабраилов

Грозный, 25 июля 2018, 03:31 — REGNUM  Бывший сенатор от Чечни Умар Джабраилов исключен из рядов «Единой России», передает РБК.

Комментируя решение партии, Джабраилов заявил:

«Ничего, что как-то дискредитировало бы политику «Единой России», я не совершил».

По его мнению, решение принято несправедливо.

«Лучше бы меня бросили на фронт, чем вот так, за глаза лишать возможности быть членом партии», — сказал Джабраилов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 30 августа 2017 г. Джабраилов открыл в номере гостиницы «Four Seasons» (Москва) огонь из наградного пистолета, после чего его задержали, обвинив в хулиганстве.

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