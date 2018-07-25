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Спросите в Белом Доме: госдеп не уверен, что Трамп приглашал Путина в США

Политика

В госдепе не считают, что словам Трампа можно считать приглашением

Вашингтон, 25 июля 2018, 01:44 — REGNUM  Слова американского президента Дональда Трампа по поводу приезда российского президента Владимира Путина в Вашингтон вряд ли можно считать официальным приглашением, заявила журналистам официальный представитель госдепы Хизер Науэрт.

Отвечая на вопрос о том, считают ли в госдепе слова помощника российского президента Юрия Ушакова отказом от визита Путина в США, Науэрт сказала:

«Об этом надо спрашивать в Белом доме — было это официальным приглашением или нет. Я не считаю, что это было официальное приглашение, но вообще-то вне моей компетенции».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Ушаков заявил, что Трамп предложил Путину приехать в Вашингтон, и что с этим «надо подождать».

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Деятельность президента США Дональда Трампа
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