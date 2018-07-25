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Журналист: Быстрая эмиграция граждан Украины — следствие политики Запада

Политика

Майданный ажиотаж сменился мрачными настроениями

Берлин, 25 июля 2018, 01:29 — REGNUM  Украинская демократия потерпела фиаско, заявил 24 июля немецкий журналист Флориан Рётцер в статье для издания Telepolis.

Журналист сослался на недавние исследования, которые показали, что большинство граждан Украины считают: страна движется в неправильном направлении.

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«Украина элементарно пустеет, люди эмигрируют в поисках спасения. Запад со своей политикой и поддержкой коррумпированного режима всё никак не откажется от антироссийского курса», — отметил Рётцер.

Напомним, национальный банк Украины в своем отчете указал, что масштабы эмиграции из страны угрожают ее финансовой стабильности. В ведомстве порекомендовали провести перепись населения, чтобы узнать реальную численность жителей.

Читайте подробнее: Миграция с Украины угрожает финансовой стабильности — Национальный банк

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Социально-экономический кризис на Украине
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