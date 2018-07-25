Глава СКР опроверг версию об отравлении императора Александра III

Москва, , 01:13 — REGNUM Версия о возможном отравлении российского императора Александра III не подтвердилась, сообщил глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин, 25 июля пишет газета «Известия».

Комментируя результатах новых экспертиз, проведенных в рамках идентификации останков царской семьи, Бастрыкин сказал:

«Помимо этого, ранее в обществе высказывалась версия о возможном отравлении императора Александра III».

По его словам, был назначен химический анализ генетического материала — нескольких волос, изъятых при эксгумации. Это, как отметил глава СКР, могло бы выявить по анализу волос наличие ядов в организме человека «даже спустя столетие».

«И результаты этой экспертизы полностью опровергли версию об отравлении императора», — сказал Бастрыкин.

Напомним, останки Александра III находятся в Санкт-Петербурге.

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