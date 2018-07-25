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Глава СКР опроверг версию об отравлении императора Александра III

Политика

Был назначен химический анализ волос

Глава СКР опроверг версию об отравлении императора Александра III
Иван Крамской. Портрет Александра III (фрагмент). 1886

Москва, 25 июля 2018, 01:13 — REGNUM  Версия о возможном отравлении российского императора Александра III не подтвердилась, сообщил глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин, 25 июля пишет газета «Известия».

Комментируя результатах новых экспертиз, проведенных в рамках идентификации останков царской семьи, Бастрыкин сказал:

«Помимо этого, ранее в обществе высказывалась версия о возможном отравлении императора Александра III».

По его словам, был назначен химический анализ генетического материала — нескольких волос, изъятых при эксгумации. Это, как отметил глава СКР, могло бы выявить по анализу волос наличие ядов в организме человека «даже спустя столетие».

«И результаты этой экспертизы полностью опровергли версию об отравлении императора», — сказал Бастрыкин.

Напомним, останки Александра III находятся в Санкт-Петербурге.

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