Сбитый Израилем сирийский истребитель атаковал террористов

Дамаск, , 00:36 — REGNUM Истребитель ВВС Сирии, сбитый израильской стороной, выполнял задачу по уничтожению террористов в районе населенного пункта Сайда (провинция Дераа, САР), сообщает SANA.

По словам источника в сирийских военных кругах, такие действия Израиля показатели его потворство терроризму.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 24 июля в воздушном пространстве Израиля был сбит сирийский истребитель, пилот которого, полковник сирийских ВВС Омран Мари, погиб.

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