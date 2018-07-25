Среда, 25 Июля 2018 года
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Названо имя пилота, погибшего при израильской атаке на Су-22

Политика

Пилот был родом из Латакии

Названо имя пилота, погибшего при израильской атаке на Су-22
Neuwieser
Истребитель-бомбардировщик Су-22

Дамаск, 25 июля 2018, 00:26 — REGNUM  Пилот, погибший при атаке израильских ВВС на сирийский истребитель, был полковником ВВС Сирии, сообщает телеграм-канал Directorate 4.

Названо имя погибшего — Омран Мари.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 24 июля Израиль атаковал сирийский истребитель, пилот которого погиб. Поводом послужило пересечение самолетом воздушного пространства Израиля.

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