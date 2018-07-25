Названо имя пилота, погибшего при израильской атаке на Су-22

Дамаск, , 00:26 — REGNUM Пилот, погибший при атаке израильских ВВС на сирийский истребитель, был полковником ВВС Сирии, сообщает телеграм-канал Directorate 4.

Названо имя погибшего — Омран Мари.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 24 июля Израиль атаковал сирийский истребитель, пилот которого погиб. Поводом послужило пересечение самолетом воздушного пространства Израиля.

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