Из-за покупки Анкарой С-400 конгресс США заморозил поставки Турции F-35

Вашингтон, , 23:50 — REGNUM Конгресс США принял решение заморозить поставки истребителей пятого поколения F-35 Турции из-за её планов закупки у России зенитно-ракетных систем С-400 «Триумф», сообщает 24 июля издание The Washington Times.

Издание сообщает, что в военный бюджет США 2019 года уже внесена соответствующая поправка, утвержденная обеими палатами конгресса.

Уточняется, что последнее слово в судьбе поставки F-35 Турции будет от анализа Пентагоном всех последствий её отмены. Доклад военного ведомства должен быть представлен в течениие 90 дней.

По информации издания, ранее глава Пентагона Джеймс Мэттис неодобрительно отзывался о запрете поставок F-35 Турции.

Как сообщало ИА REGNUM, планы Турции закупить российские ЗРС С-400 вызвали резко негативную реакцию Вашингтона и неоднократные угрозы США в адрес Анкары.

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