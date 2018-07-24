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Украинскую пропаганду в Крыму заглушают российские радиостанции

Политика

Поймать «голоса» не так то просто

Украинскую пропаганду в Крыму заглушают российские радиостанции
studiobmedia
Радиоэфир

Херсон, Украина, 24 июля 2018, 23:26 — REGNUM  Сигнал четырех украинских радиостанций, который транслируется на Крым со 150-метровой вышки в районе Чонгара, заглушается российскими радиостанциями, сообщила правозащитная группа Crimean Human Rights Group 24 июля на своей странице в социальной сети Facebook.

Проверка в тринадцати населенных пунктах на севере Крыма показала, что лишь в нескольких селах можно с трудом поймать украинское радио. В основном приемники ловят российские радиостанции, вещающие на той же частоте.

«Распространение радиоволн может меняться в зависимости от погодных условий, поэтому в разные дни в одних и тех же населенных пунктах можно слышать трансляцию разных станций, если они вещают на одной и той же частоте или на соседних частотах. При этом, на разных радиоприемниках в одном и том же населенном пункте также можно услышать разные радиостанции», — отмечают авторы исследования.

Напомним, 22 июля член национального совета Украины по вопросам телерадиовещания Сергей Костинский заявил, что с октября 2018 года 75% пропаганды, транслируемой на территорию Крыма и Донбасса, будет на украинском языке.

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Антироссийская пропаганда на Украине
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