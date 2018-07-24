СМИ: Израиль и Сирия начали переговоры при посредничестве России

Тель-Авив, , 23:13 — REGNUM Военные Израиля и Сирии провели уже три встречи по вопросу восстановления линии разграничения в районе Голанских высот, сообщает 24 июля израильский телеканал i24NEWS.

Стоит отметить, что официальных подтверждений этих сообщений пока не было.

Тем не менее телеканал утверждает, что эти встречи прошли на Голанских высотах и посредниками на них были представители России и сил ООН по наблюдению за разъединением.

О времени и результатах этих встреч ничего не сообщается.

Как сообщало ИА REGNUM, обсуждение восстановления линии соприкосновения Израиля и Сирии проходит на фоне инцидента с уничтожением израильскими военными сирийского боевого самолета, якобы вторгшегося в воздушное пространство Израиля.

Напомним, в настоящее время сирийские правительственные войска и российские ВКС проводят на юге Сирии операцию против незаконных вооруженных формирований, в ходе которой сирийская армия продвигается к Голанским высотам.

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