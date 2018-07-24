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Лавров и Герасимов обсудили с Макроном восстановление Сирии после войны

Политика

Политическое урегулирование в Сирии нужно ускорить

Лавров и Герасимов обсудили с Макроном восстановление Сирии после войны
Иллюстрация: Минобороны России
Сирия

Париж, 24 июля 2018, 22:53 — REGNUM  Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров и начальник Генерального штаба Вооружённых сил России генерал армии Валерий Герасимов провели переговоры с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Об этом сегодня, 24 июля, сообщает пресс-служба российского внешнеполитического ведомства.

Во время встречи Лавров и Герасимов обсудили с Макроном ускорение политического урегулирования в Сирийской Арабской Республике.

Кроме того, стороны обсудили вопросы постконфликтного восстановления Сирии. Был сделан акцент на важность скорейшего возвращения беженцев и временно перемещенных лиц в места своего первоначального проживания.

Напомним, ранее Лавров и Герасимов встретились с канцлером Германии Ангелой Меркель и обсудили работу в нормандском формате.

До этого состоялась встреча Лаврова и Герасимова с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

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Внешняя политика России
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