Ярош обсудил с командованием участие «добровольцев» в войне против Донбасса

Краматорск, Украина, , 23:02 — REGNUM Главарь неонацистской банды «Украинская добровольческая армия» (УДА) (организация, деятельность которой запрещена в РФ), народный депутат Украины Дмитрий Ярош встретился в Краматорске с командующим операцией объединенных сил (ООС) Сергеем Наевым, заявила пресс-служба ООС 24 июля на официальной странице в социальной сети Facebook.

«В ходе беседы обсуждались вопросы участия мотивированных бойцов УДА (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в составе всех видов и родов Вооруженных сил Украины (в том числе в составе полноценного подразделения) на условиях заключения контракта (в том числе краткосрочного). Было предложено прохождение военной службы в резерве в составе боевых воинских частей специального назначения, разведки и в подразделениях территориальной обороны», — уточнили в пресс-службе.

Наев подчеркнул, что в Донбассе не должны находиться люди, не имеющие права иметь оружие и не включенные в состав украинских силовых подразделений. При этом он предложил боевикам УДА (организация, деятельность которой запрещена в РФ) вступить в официальные украинские формирования для прохождения службы по контракту.

Наев и Ярош обсудили возможное участие боевиков УДА (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в подготовке сил для охраны государственных границ, подразделений территориальной обороны и других инициатив Яроша.

Напомним, 9 июля командующий военной операцией в Донбассе Сергей Наев заявил, что в зоне боевых действий не место так называемым «добровольцам», на что главарь банды «Правый сектор» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) ответил, что боевики организации не покинут Донбасс.

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