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Боевики в зоне деэскалации «Идлиб» все чаще нарушают режим прекращения огня

Политика

Усилия иранско-российско-турецкого Координационного центра не приводят к нормализации ситуации

Боевики в зоне деэскалации «Идлиб» все чаще нарушают режим прекращения огня
Николай Тасоев © ИА Красная Весна
Сирия

Дамаск, 24 июля 2018, 22:34 — REGNUM  Количество нарушений режима прекращения огня боевиками в зоне деэскалации «Идлиб» не только не уменьшается, но даже возрастает, сообщил 24 июля на брифинге начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Алексей Цыганков.

«Несмотря на предпринимаемые усилия по нормализации ситуации, совместным иранско-российско-турецким Координационным центром фиксируется увеличение случаев нарушения режима прекращения боевых действий со стороны незаконных вооруженных формирований, действующих в Идлибской зоне деэскалации», — сказал Алексей Цыганков.

По данным российских военных, за последние сутки были неоднократно обстреляны населенные пункты Баллирмун, Хандрат, Кинсибба, Сараф и Нахшебба.

Как сообщало ИА REGNUM, в зону деэскалации «Идлиб» на севере Сирии долгое время из зачищаемых анклавов террористов вывозились боевики, не пожелавшие возвращаться к мирной жизни, но и не согласные с перспективой уничтожения правительственными войсками и российскими ВКС.

Высокая концентрация боевиков в этом районе привела к боестолкновениям между ними и к перестрелкам с постами сирийской армии.

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Война в Сирии
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