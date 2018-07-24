Американская коалиция будет воевать против ИГ* ещё два-три месяца

Париж, , 21:51 — REGNUM Так называемая антитеррористическая коалиция во главе с США планирует продолжить военную операцию против террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) ещё не менее двух-трёх месяцев. Об этом сегодня, 24 июля, заявил журналистам французский бригадный генерал Фредерик Парисо.

Он отметил, что коалиция всё ещё ведет боевые действия против террористов в Сирии и Ираке. Это может продлиться ещё два-три месяца, а потом будут приняты новые решения.

«Возможность ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) простирать своё влияние за пределы Сирии и Ирака — вот что важно для моей страны», — подчеркнул генерал.

Он пояснил, что члены коалиции должны быть уверены в том, что группировка будет полностью разгромлена. Для этого войска коалиции должны будут остаться в Сирии и Ираке после основных военных действий.

«Они определённо будут бороться до последнего, и в последних местах, где держится ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), мы ожидаем жёсткую борьбу», — сказал генерал Парисо.