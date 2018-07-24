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В Сенате США готовят законопроект о новых санкциях против России

Политика

Инициаторами законопроекта выступили сенаторы Линдси Грэм и Боб Менендес

В Сенате США готовят законопроект о новых санкциях против России
Александр Горбаруков © ИА REGNUM
Опять санкции

Вашингтон, 24 июля 2018, 21:49 — REGNUM  Члены комитета сената США по иностранным делам от Республиканской и Демократической партий Линдси Грэм и Боб Менендес объявили о начале работы над «всеобъемлющим законопроектом» по расширению санкций в отношении России.

Как говорится в распространённом 24 июля заявлении сенаторов, законопроект предусматривает усиление санкций против энергетического и финансового секторов РФ, а также против крупных бизнесменов и предприятий с государственным участием.

Напомним, ранее спикер палаты представителей США Пол Райан заявил, что в конгрессе готовы рассмотреть любые санкции, которые ещё не были введены в отношении России, если такие инициативы поступят от комитетов по различным сферам политики и экономики. Данное заявление прозвучало 17 июля — на следующий день после состоявшихся в Хельсинки переговоров президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа.

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Санкции ЕС и США против России и контрсанкции
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