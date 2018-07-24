В следующем году США намерены увеличить военную помощь Украине

Вашингтон, 24 июля 2018, 21:53 — REGNUM Конгресс США планирует выделить $250 млн на финансирование украинской сферы безопасности, сообщили в посольстве Украины в США 24 июня на официальной странице в социальной сети Facebook.
Проект финансирования национальной обороны США на 2019 год согласован сенатом и палатой представителей конгресса. Теперь закон должен быть ими принят и передан на подпись президенту США Дональду Трампу.
Напомним, 20 июля США выделили $200 млн военной помощи Украине. Большую часть этих денег получат американские компании.
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