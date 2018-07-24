Пентагон сообщил об отсутствии стратегии действий в Сирии

Вашингтон, , 21:23 — REGNUM Пентагон не планирует предпринимать новых шагов в деле сотрудничества с Россией в Сирии пока не получит распоряжений президента США Дональда Трампа или госсекретаря Майка Помпео, заявил 24 июля журналистам министр обороны США Джеймс Мэттис.

«В этой области мы продолжаем предотвращать конфликты, но не координируем наши действия. Мы предотвращаем их «здесь и сейчас»… «Мы не будем предпринимать никаких дополнительных действий, пока госсекретарь или президент не определятся в вопросе взаимодействия с нашими союзниками в будущем», — сказал Мэттис.

Таким образом глава Пентагона ответил на рекомендацию Минобороны РФ или начать сотрудничать с Москвой и Дамаском, или выводить военные контингенты США из Сирии, в которой они находятся без малейших правовых оснований.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 июля официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что все операции американских военных в Сирии противоправны и основанием их нахождения в этой стране может стать только сотрудничество с Москвой и Дамаском по вопросу возвращения сирийских беженцев в свои дома.

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