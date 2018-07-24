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Верховный суд Киргизии оставил в силе арест бывшего главы правительства

Политика

Бывший председатель правительства Киргизии Жанторо Сатыбалдиева подозревается в коррупции

Верховный суд Киргизии оставил в силе арест бывшего главы правительства
Суд

Бишкек, 24 июля 2018, 21:26 — REGNUM  Верховный суд Киргизии постановил оставить в силе постановление Первомайского районного суда Бишкека о заключении под стражу бывшего председателя правительства республики Жанторо Сатыбалдиева, сообщает 24 июля агентство «Кабар».

Судебная коллегия Верховного суда Киргизии рассмотрела материалы дела 24 июля. Ранее, 20 июня, Первомайский суд признал законным задержание Сатыбалдиева и избрал меру пресечения в виде заключения под стражу.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 июня сотрудники правоохранительных органов задержали бывшего главу правительства Киргизии. Он подозревается в коррупции и соучастии в преступлении при реконструкции ТЭЦ Бишкека.

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